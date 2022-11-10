В Україні загинув ще один громадянин Канади

18:22 09 листопада Київ, Україна

Джозефу Хільдебранду було 33 роки, і до того він два роки служив в Афганістані. Про це заявив прем'єр-міністр провінції Саскачевана Скотт Мо, повідомляє CBC News.



За словами членів сім'ї, Джозеф Хільдебранд та інші військовослужбовці військової частини, де він служив добровольцем, загинули у вихідні під час бойового завдання. Про це сім'ї повідомили військові, яким вдалося вижити. Тіла знаходяться на окупованій території, тож їх ще треба буде вивезти від ворога.

"Ми всі разом на фермі, намагаємося отримати більше інформації. Мені 35 років, і я маю подбати про тіло мого брата. Це настільки погано, наскільки це можливо", - сказав Джейк, брат Хільдебранда.



Джейк повідомив, що його брат разом з іншими іноземцями вирушив на завдання до Бахмута на Донеччині.. Незрозуміло, як загинув Джозеф Хільдебранд, але Джейку сказали, що дев'ять із дванадцяти людей загинули. Джейк сказав, що його брат ніколи багато не говорив про Україну – вони там не мають ані етнічних, ані родинних зв'язків. Він просто вирішив, що бажає допомогти. Він сказав, що його брат був неймовірно хоробрий, оскільки вступив на службу до канадської армії і відбув два терміни служби в Афганістані. За словами Джейка, він брав участь у бойових діях, але працював інструктором у афганських військах.



Прес-секретар МВС Канади Мерілін Гевремо повідомила, що міністерство знає про смерть громадянина Канади та підтримує зв'язок із сім'єю. Прем'єр-міністр провінції Саскачеван Скотт Мо поділився своїми співчуттями у заяві.