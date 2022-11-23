В Україні зупинено роботу енергоблоків на двох атомних електростанціях

На Хмельницькій та Південноукраїнській електростанціях зупинено роботу енергоблоків після ракетного удару російських агресорів.
Так, про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк.
Так, про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк.
Також було аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області. Про це сказав речник Енергоатому Леонід Олійник.
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