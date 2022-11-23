В Україні зупинено роботу енергоблоків на двох атомних електростанціях

17:32 23 листопада Київ, Україна

На Хмельницькій та Південноукраїнській електростанціях зупинено роботу енергоблоків після ракетного удару російських агресорів.

Так, про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк.
 
"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, вода, можливо, тепло. Готуємося до гіршого, сподіваємося на краще", - написав він у Facebook.
 
Також було аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області. Про це сказав речник Енергоатому Леонід Олійник.
 
"Так. Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію", – зазначив він.