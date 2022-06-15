В Україні ліквідовано російського військового пропагандиста Сергія Постнова

11:43 15 червня Київ, Україна

Збройні сили України у ніч проти 14 червня ліквідували російського полковника, військового пропагандиста Сергія Постнова.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Постнов був начальником відділу Департаменту із взаємодії із засобами масової інформації росгвардії та знімав пропагандистський контент в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських військ

Зокрема, у складі угруповання "V" він проривався до Гостомелю. Брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів у Харківській та Луганській областях.



Ліквідацію Сергія Постнова українськими захисниками вже підтвердили в росії, про що повідомляють їхні ЗМІ. За даними пропагандистів, він "виконував завдання щодо інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках".