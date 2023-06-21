В Україні ліквідували ще п'ять схем нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон

СБУ викрила діяльність ще п'яти схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон у різних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
На Тернопільщині затримано колишнього керівника одного з місцевих військкоматів.
На Закарпатті викрили трьох місцевих жителів, які допомагали чоловікам потрапити в одну з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів через поле.
На Дніпропетровщині затримано мешканця Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я.
У СБУ кажуть, що для реалізації схеми він залучив спільників із військово-лікарської комісії одного із військкоматів Одеси.
У Хмельницькій області повідомлено про підозру керівника місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки щодо встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.
У Львівській області викрито ще трьох мешканців регіону, які займалися виготовленням фальшивих документів, щоб уникнути мобілізації за станом здоров'я.
Продовжуються розслідування для притягнення фігурантів до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.
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