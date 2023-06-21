В Україні ліквідували ще п'ять схем нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон

18:42 20 червня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України. СБУ викрила діяльність ще п'яти схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон у різних регіонах України.Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Внаслідок комплексних заходів затримано організаторів угод. Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Свої послуги зловмисники оцінювали від 6 до 9 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні СБУ.

На Тернопільщині затримано колишнього керівника одного з місцевих військкоматів.

"Ексчиновник продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби. Надалі ухилянти планували використовувати підробки для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті викрили трьох місцевих жителів, які допомагали чоловікам потрапити в одну з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів через поле.

"Для конспірації ділки розробили власний план, згідно з яким вони за один "маршрут" кілька разів змінювали транспорт. Крім того, перед виїздом до пункту призначення всіх "клієнтів" змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих "жучків"", - зазначили у СБУ.

На Дніпропетровщині затримано мешканця Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я.



У СБУ кажуть, що для реалізації схеми він залучив спільників із військово-лікарської комісії одного із військкоматів Одеси.



У Хмельницькій області повідомлено про підозру керівника місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки щодо встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.



У Львівській області викрито ще трьох мешканців регіону, які займалися виготовленням фальшивих документів, щоб уникнути мобілізації за станом здоров'я.



Продовжуються розслідування для притягнення фігурантів до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.