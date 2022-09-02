В Україні щомісяця поліція відкриває до 160 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму

14:31 17 серпня Київ, Україна

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і досі Нацполіція розслідує близько 1200 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму. Щомісяця у середньому відкривають 160 справ.



Про це повідомляє прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.



Говорячи про колабораціонізм, представниця МВС заявила, що, згідно з даними ЄРДР, у провадженні Нацполіції знаходилося з початку вторгнення росії на територію України і досі загалом 1200 кримінальних проваджень.



За її словами, з них 549 справ порушено за такими фактами, як публічне заперечення збройної агресії росії проти України, публічні заклики до підтримки рішень і дій росії, до співпраці з рф, до невизнання державного суверенітету України на тимчасово захоплених територіях і т.д.



"627 справ було заведено за фактами добровільного зайняття громадянами України посад, які були незаконно створені на тимчасово окупованих територіях, а також в окупаційній адміністрації росії, або щодо добровільного обрання в такі органи тощо", - зазначила вона.



Також Матвєєва уточнила, що із цих 1200 кримінальних проваджень під час досудового розслідування 199 особам повідомили про підозри.



За інформацією МВС, ці люди переважно є представниками держорганів та органів місцевого самоврядування (6), експрацівниками правоохоронних органів (4), представниками ТОВ чи ФОП (3), цивільними громадянами (166).



“За результатами розслідування у 101 кримінальному провадженні матеріали щодо підозрюваних були направлені до суду. Найбільше у таких областях як Житомирська – 33, Сумська – 15, Київська – 10”, – сказала Матвєєва.