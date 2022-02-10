В Україні без електрики залишилися майже 300 населених пунктів

09:57 18 вересень Київ, Україна

За повідомленням ДСНС, на ранок 18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 291 населений пункт у трьох областях України.



"17-18 вересня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт у трьох областях, а саме: Чернігівська - 206, Київська - 73, Житомирська - 12", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.