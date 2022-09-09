В Україні заарештовано права та продукцію мережі магазинів Brocard

16:40 09 вересня Київ, Україна

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало активи «відомої російської бізнесвумен», якій через офшорну компанію належить мережа парфумерних магазинів. Про арешт активів повідомив також Офіс Генпрокурора.

Йдеться про Brocard та Тетяну Володіну, яка також володіє російською мережею «Л'Етуаль».

Заарештували загалом 420 мільйонів гривень із банківських рахунків, понад 700 тисяч товарів та корпоративні права на суму 881 000 гривень.

Згідно з розслідуванням БЕБ, компанія навмисне реєструвала податкові накладні із заниженою вартістю та приховувала справжні обсяги продажів. Таким чином вона ухилилася від сплати податку на суму 33 мільйони гривень.



Окрім цього, співробітники сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від дистриб'ютора – ця схема дозволила не платити ще 17,8 мільйона гривень. Тобто до держбюджету не надійшло понад 50 мільйонів гривень податків від цієї парфумерної компанії.



В цей час БЕБ веде досудове розслідування щодо навмисного ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 Кримінального кодексу).

Зазначимо, що з 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками. А кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі Л’Етуаль Тетяна Володіна. Станом на 1 січня цього року мережа налічувала близько 100 магазинів у 26 українських містах. Щорічний виторг мережі, за даними, YouControl, становить понад 3,4 млрд грн.