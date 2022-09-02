В Україні заарештували 308 об'єктів мережі АЗС, пов'язаної з росією

15:42 18 серпня Київ, Україна

Суд наклав арешт на автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, всього це 308 об'єктів нерухомості, що належать до однієї з найбільших мереж АЗС

Загальна сума корпоративних прав становить 50 млн гривень, повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) у четвер, 18 серпня.



Відомство не розголошує назву мережі, але, за даними джерел Економічної правди, йдеться про АЗС Amic Energy, яка до 2015 року належала російському Лукойлу.



Співробітники БЕБ з'ясували, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни росії.



Слідство встановило, що посадові особи підприємств упродовж 2015-2022 років штучно завищували витрати підприємств унаслідок отримання кредитів від родинних структур. До витрат також належали відсотки за кредитами.



Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.



Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.



Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є росія та російська компанія. За даними джерел, йдеться про російську нафтову компанію Лукойл. Внаслідок такої діяльності було легалізовано кошти на суму понад 1 млрд гривень.



У ході обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, витяги за рахунками, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.



Досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у взаємодії з Державно-податковою службою.