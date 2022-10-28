У Туреччині затримано кримськотатарську журналістку на прохання спецслужб росії

Турецькі правоохоронці у Стамбулі взяли під арешт журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову на запит спецслужб російської федерації.
Про це повідомляють ЗМІ.
Халілова повідомила ЗМІ, що її протримали 17 годин на запит росії нібито через заборону на в'їзд, вирішується питання про заборону на в'їзд Халілової до Туреччини.
Директор телеканалу ATR Айдер Муждабаєв відреагував на цей інцидент публікацією у Facebook.
Про це повідомляють ЗМІ.
Халілова повідомила ЗМІ, що її протримали 17 годин на запит росії нібито через заборону на в'їзд, вирішується питання про заборону на в'їзд Халілової до Туреччини.
Директор телеканалу ATR Айдер Муждабаєв відреагував на цей інцидент публікацією у Facebook.
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