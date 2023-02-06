У Туреччині зросла кількість жертв через потужний землетрус

10:44 06 лютого Київ, Україна

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що внаслідок потужного землетрусу в понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.



Про це повідомляє CNN Turk.



Землетрус спричинив руйнування в 10 провінціях, в результаті було завалено або пошкоджено 1710 будівель.



Октай попередив про небезпеку від афтершоків. За його словами, якщо будівлі пошкоджено, але не зруйновано, невеликий афтершок може завалити будівлю.



За попередніми даними, йшлося щонайменше про 76 загиблих, коли в понеділок на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніша - магнітудою 7,4.



237 загинули та 639 людей отримали поранення в Сирії внаслідок серії землетрусів.



