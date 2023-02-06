У Туреччині вибухнув газопровід

Після землетрусу в турецькій провінції Хатай стався вибух на газопроводі та спалахнула пожежа.
Про це 6 лютого повідомило агентство IHA.
Голова сільської адміністрації у селі Топбогази зазначив, що вибух пролунав на двох різних ділянках газопроводу, між якими близько трьох кілометрів.
Компанія Botaş раніше заявила, що руйнівний землетрус не вплинув на роботу газопроводів у країні, але як запобіжний захід було вирішено призупинити подачу газу до низки районів поряд з епіцентром стихії.
Про це 6 лютого повідомило агентство IHA.
Голова сільської адміністрації у селі Топбогази зазначив, що вибух пролунав на двох різних ділянках газопроводу, між якими близько трьох кілометрів.
Компанія Botaş раніше заявила, що руйнівний землетрус не вплинув на роботу газопроводів у країні, але як запобіжний захід було вирішено призупинити подачу газу до низки районів поряд з епіцентром стихії.
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