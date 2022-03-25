У Туреччині мікроавтобус з українськими туристами потрапив в ДТП, постраждали 9 осіб

16:01 28 червня Київ, Україна

У турецькій провінції Айдин мікроавтобус з українськими туристами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Про це повідомляє турецьке видання Ege Haber.
ДТП постраждали 9 осіб, в тому числі водії транспортних засобів, 1 пасажир і 5 туристів», - повідомляє видання.
За попередньою інформацією, постраждалі туристи приїхали до Туреччини з України.
 
Аварія сталася на трасі в районі Шоке, що в провінції Айдин.
Постраждалих доставили в місцеву лікарню. Мікроавтобус, що перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус з туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом.