У Туреччині мікроавтобус з українськими туристами потрапив в ДТП, постраждали 9 осіб

16:01 28 червня Київ, Україна

У турецькій провінції Айдин мікроавтобус з українськими туристами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.



Про це повідомляє турецьке видання Ege Haber.

"У ДТП постраждали 9 осіб, в тому числі водії транспортних засобів, 1 пасажир і 5 туристів», - повідомляє видання.

За попередньою інформацією, постраждалі туристи приїхали до Туреччини з України.

Аварія сталася на трасі в районі Шоке, що в провінції Айдин.

Постраждалих доставили в місцеву лікарню. Мікроавтобус, що перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.



Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус з туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом.