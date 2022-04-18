У потрійній ДТП на Львівщині загинула дворічна дівчинка

06:52 20 липня Київ, Україна

На автодорозі Київ-Чоп у Львівській області сталася потрійна ДТП за участю двох легкових автомобілів і вантажівки. В результаті аварії загинула дворічна дівчинка, ще 4 людини госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

"19 липня близько 17.30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів... Водій автомобіля Ауді, 37-річний львів'янин, обганяючи в недозволеному місці, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ, в результаті чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем Деу", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення авто дворічна пасажирка Деу загинула на місці події.



Ще двоє дітей, хлопчики у віці чотирьох і 12 років, які перебували в цьому ж авто, а також ще двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.



Водія Ауді затримали. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.