У трьох російських містах пролунали вибухи, знову працювала ППО - ЗМІ

08:03 30 серпня Київ, Україна

Вночі 30 серпня у низці російських міст прогриміли вибухи, зокрема, у Брянську, Тулі та Орловській області.



Про це повідомляють російські ЗМІ у своїх ТГ-каналах.



У Брянську пролунало кілька вибухів. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявив про збиття трьох безпілотників.

"Над Брянськом збиті три безпілотні апарати літакового типу. Постраждалих немає. Працюють оперативні та екстрені служби", - написав Богомаз.

Російські пабліки повідомили також про вибухи у Тулі.

Вибухи цієї ночі пролунали і в Орловській області росії.