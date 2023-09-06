У трьох російських містах пролунали вибухи, знову працювала ППО - ЗМІ

Вночі 30 серпня у низці російських міст прогриміли вибухи, зокрема, у Брянську, Тулі та Орловській області.
Про це повідомляють російські ЗМІ у своїх ТГ-каналах.
У Брянську пролунало кілька вибухів. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявив про збиття трьох безпілотників.
Про це повідомляють російські ЗМІ у своїх ТГ-каналах.
У Брянську пролунало кілька вибухів. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявив про збиття трьох безпілотників.
Російські пабліки повідомили також про вибухи у Тулі.
Вибухи цієї ночі пролунали і в Орловській області росії.
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