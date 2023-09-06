У трьох російських містах пролунали вибухи, знову працювала ППО - ЗМІ

08:03 30 серпня Київ, Україна

Вночі 30 серпня у низці російських міст прогриміли вибухи, зокрема, у Брянську, Тулі та Орловській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ у своїх ТГ-каналах.

У Брянську пролунало кілька вибухів. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявив про збиття трьох безпілотників.
 
"Над Брянськом збиті три безпілотні апарати літакового типу. Постраждалих немає. Працюють оперативні та екстрені служби", - написав Богомаз.
 
Російські пабліки повідомили також про вибухи у Тулі.
 
Вибухи цієї ночі пролунали і в Орловській області росії.