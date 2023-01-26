У трьох регіонах України екстрено відключають світло

09:08 26 січня Київ, Україна

На Київщині, Одещині та Дніпропетровщині енергетики екстрено відключають енергопостачання через загрозу російських ракетних ударів.



Про це повідомляють ДТЕК у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", - зазначає ДТЕК.

Енергетики наголошують, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.



Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у ППО.



Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач у Кривому Розі та що вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.



Він підкреслив, що лікарні та всю циркуляцію води в системі переводять на генератори, а от комунальний транспорт не ходитиме.



Вілкул також повідомив, що зупинили по всій лінії швидкісний трамвай, але людей уже вивели із тунелів.



У місті працюють пункти незламності та пункти обігріву.