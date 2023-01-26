У трьох регіонах України екстрено відключають світло

На Київщині, Одещині та Дніпропетровщині енергетики екстрено відключають енергопостачання через загрозу російських ракетних ударів.
Про це повідомляють ДТЕК у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Про це повідомляють ДТЕК у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Енергетики наголошують, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.
Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у ППО.
Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач у Кривому Розі та що вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.
Він підкреслив, що лікарні та всю циркуляцію води в системі переводять на генератори, а от комунальний транспорт не ходитиме.
Вілкул також повідомив, що зупинили по всій лінії швидкісний трамвай, але людей уже вивели із тунелів.
У місті працюють пункти незламності та пункти обігріву.
Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у ППО.
Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач у Кривому Розі та що вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.
Він підкреслив, що лікарні та всю циркуляцію води в системі переводять на генератори, а от комунальний транспорт не ходитиме.
Вілкул також повідомив, що зупинили по всій лінії швидкісний трамвай, але людей уже вивели із тунелів.
У місті працюють пункти незламності та пункти обігріву.
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