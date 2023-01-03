У трьох містах України пролунали анонімні дзвінки про мінування

Вранці, 3 січня, невстановлені особи повідомили про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах. Про це повідомляє місцева влада.
За словами голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля в обласному центрі замінували органи влади, школи та ТРЦ.
За словами голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля в обласному центрі замінували органи влади, школи та ТРЦ.
У Кривому Розі правоохоронці та вибухотехніки також перевіряють гіпермаркет Metro щодо замінування. Усіх людей евакуювали.
Аналогічна ситуація у Києві, де перевіряють гіпермаркет біля станції метро Почайна.
Аналогічна ситуація у Києві, де перевіряють гіпермаркет біля станції метро Почайна.
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