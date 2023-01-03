У трьох містах України пролунали анонімні дзвінки про мінування

15:23 03 січня Київ, Україна

Вранці, 3 січня, невстановлені особи повідомили про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах. Про це повідомляє місцева влада.



За словами голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля в обласному центрі замінували органи влади, школи та ТРЦ.

"На місці вже працюють вибухотехніки та кінологи ГУ Нацполіції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі. Ворог ще раз нагнітає паніку", - написав Коваль у Telegram.

У Кривому Розі правоохоронці та вибухотехніки також перевіряють гіпермаркет Metro щодо замінування. Усіх людей евакуювали.



Аналогічна ситуація у Києві, де перевіряють гіпермаркет біля станції метро Почайна.