У Торецьку росіяни завдали ракетного удару по приватному будинку

Окупанти влучили у будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.
Кириленко також повідомив, що в Авдіївці вночі були поодинокі "прильоти" до старого міста, а під ранок — до центру та до району Авдіївського коксохімічного заводу.
В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Піски та Невельське, наслідки обстрілів встановлюються.
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