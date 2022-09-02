У Торецьку росіяни завдали ракетного удару по приватному будинку

12:20 17 серпня Київ, Україна

Окупанти влучили у будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк - влучили у приватний будинок і поранили цілу сім'ю з трьох людей, у тому числі 6-річну дитину", - повідомив він.



За його словами, окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.



Кириленко також повідомив, що в Авдіївці вночі були поодинокі "прильоти" до старого міста, а під ранок — до центру та до району Авдіївського коксохімічного заводу.

"За ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці - пошкодили ліцей та 8 приватних будинків, без постраждалих. На ранок обстріляли Дружківку — зруйновано близько 10 приватних будинків", - зазначив Кириленко.



В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Піски та Невельське, наслідки обстрілів встановлюються.