У Тернопільській області зафіксовано масовий мор риби

13:12 08 жовтень Київ, Україна

У ставку в селі Соколів загинули тисячі карасів. Вони піднімалися на поверхню водойми, щоб схопити хоч трохи кисню - водойма вкрилася шаром мертвої риби. Масову загибель риби розслідує поліція в Тернопільській області.



Місцеві рятують напівживу рибу, щоб випустити її в іншу водойму, тому що на цьому ставку вона вся спливла на поверхню. "Це біда! Весь мальок, а не буде риби взагалі. Вся дохла", - кажуть люди.



Мальок повністю покрив берег і сталося таке не вперше, кажуть місцеві. "Це часто буває, майже кожен рік таке. Запах дуже поганий тут, неможливо дихати. Щось випускають в цю воду, бачите, що вода чорна, вона смердить гноєм", - говорить Надія Рубайко.



Жінка натякає на викиди з молочного комплексу, який розташований в селі. Поруч з ним протікає струмок, що впадає в ставок. Цю версію підтримує і керівництво місцевої громади. Але, кажуть, підприємство приватне, доступу і важелів впливу на нього не мають. "Той комплекс власник купив задовго до моєї каденції, задовго до каденції цих депутатів", - говорить голова Золотопотіцької ОТГ Ростислав Кушик.



Ще навесні виділили земельну ділянку в селі для побудови очисних споруд, але їх досі немає.



"Зараз ми практично виключили витік будь-якої рідини, будь-яких наслідків життєдіяльності утримання худоби за межі ферми", - розповідає директор молочного комплексу Казимир Пепел.



І натякає на забруднення ставка самими ж селянами. "Там і картопля плаває і помідори, купи сміття. Тобто ви самі розумієте, що люди самі призвели до цього", - додає чоловік.



Хто забруднив став настільки, що риба в ньому задихнулася, розслідують правоохоронці, вже почали кримінальне провадження.