У Тернопільській області впав легкомоторний літак

У Козівському районі Тернопільської області зазнав аварії легкомоторний літак, в результаті катастрофи загинув пілот.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України 9 грудня.
На місці події від ДСНС було залучено 5 рятувальників.
За інформацією поліції Тернопільської області, очевидцями події були місцеві жителі. На місці поліціянти виявили літак з розбитою кабіною і відірваним мотором, а поблизу тіло людини.
Правоохоронці продовжують працювати на місці події, проводяться першочергові слідчі дії.
За інформацією поліції Тернопільської області, очевидцями події були місцеві жителі. На місці поліціянти виявили літак з розбитою кабіною і відірваним мотором, а поблизу тіло людини.
Правоохоронці продовжують працювати на місці події, проводяться першочергові слідчі дії.
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