У Тернопільській області впав легкомоторний літак

19:12 09 грудня Київ, Україна

У Козівському районі Тернопільської області зазнав аварії легкомоторний літак, в результаті катастрофи загинув пілот.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України 9 грудня.

"9 грудня ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, в результаті чого загинула 1 людина (пілот)", - йдеться в повідомленні.

На місці події від ДСНС було залучено 5 рятувальників.



За інформацією поліції Тернопільської області, очевидцями події були місцеві жителі. На місці поліціянти виявили літак з розбитою кабіною і відірваним мотором, а поблизу тіло людини.



Правоохоронці продовжують працювати на місці події, проводяться першочергові слідчі дії.