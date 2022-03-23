У Тернополі згорів ресторан, обійшлося без жертв
12:25 24 червня Київ, Україна
У тернопільському ресторані
"Кругообіг" сталася пожежа, з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"24 червня в ДСНС надійшла інформація, що в місті Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Кругообіг", вогонь встиг поширитися на сусідню будівлю. До гасіння пожежі було залучено 30 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
О 10:56 пожежу локалізовано на площі 500 кв., об 11:26 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.
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