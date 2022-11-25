У Тернополі викрили угруповання, яке переправило за кордон понад 300 ухилянтів

18:33 25 листопада Київ, Україна

Приватні підприємці з Тернопільської області вивезли за кордон із території України понад триста військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.



Вказується, що на території Тернопільської області злочинне угруповання почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня: маючи доступ до електронної системи Шлях, підприємці вписували до неї охочих незаконно залишити Україну під час мобілізації, але під іменами інших водіїв.



Ціна послуги залежала від терміну перебування за кордоном: виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було сплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. За шість місяців підприємці переправили за кордон понад 300 чоловіків.



Спецоперацію з викриття групи правоохоронці провели на двох пунктах пропуску: В Угринові зупинили п'ять мікроавтобусів, а в Раві-Руській – два. Цим транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків.



У приміщеннях "бізнесменів" оперативники провели 21 обшук, вилучили понад 4 мільйони гривень, 9 бусів, легковий автомобіль, побутову техніку та записник. Поліціянти звернулися до суду із клопотанням про накладення арешту на все вилучене майно.



Трьом організаторам уже оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненій організованою групою або за корисливими мотивами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.