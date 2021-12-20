Протягом 2020 року в Україні зареєстровано понад 400 фактів сексуального насильства над дітьми

06:48 20 березень Київ, Україна

Згідно зі світовою статистикою, кожна п'ята дівчинка у віці до 18 років стає жертвою сексуального насильства з боку дорослих.



Про це в інтерв'ю hromadske повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

"Світові дослідження вказують, що кожна п'ята дівчинка піддається сексуальному насильству у віці до 18 років. Це жахлива статистика, і це не тільки Україна. Якщо говорити вже про Україну і про ті кримінальні справи, які були порушені, то це - 410 випадків в минулому році і 70 випадків уже за два місяці цього року", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що це лише незначні дані, адже в основному діти не повідомляють про такі злочини.

"Діти не повідомляють, тому що не вважають, що це погано, оскільки дорослі так їм сказали. Діти часто навіть не знають, що є правоохоронні органи, а тут питання вже до дорослих. Тому зараз так важко виявляти ці злочини", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за виробництво і розповсюдження дитячої порнографії, а також за сексуальне насильство над неповнолітніми.