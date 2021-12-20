У супермаркеті чоловік побився через маски. Відео

У соцмережах з'явилося відео, як агресивного покупця супермаркету заспокоює охоронець. Інцидент стався через ярого небажання чоловіка надягати маску. Після того, як йому зробили зауваження, він розлютився і почав нападати на Продава і охоронця.

Працівник виявився не з слабких і після декількох спритних Уворот від удару агресора одним ударом повалив нападника на підлогу. Пізніше приїхала полі, але до цього моменту агресора тримали знешкодженим на підлозі.

Увага! У відео чути ненормативна лексика.