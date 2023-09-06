У Сумській області СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за ЗСУ

10:46 04 вересня Київ, Україна

Жителі прикордонних районів Сумщини, які щодня зазнають обстрілів з боку росії, навіть не здогадувалися, що навідником смертоносної зброї є їхній земляк, мешканець Шосткинського району.

Як повідомила в понеділок, 4 вересня, пресслужба СБУ, під час контрдиверсійних заходів у Сумській області Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ росії.

Зрадник збирав інформацію та проводив фото- та відеофіксацію об'єктів сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом "робочих" поїздок регіоном на власному автомобілі. Отримані дані агент відправляв ворогові через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано їхав на територію росії, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився мешканець Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у росії. Зловмисника було завербовано ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року він продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. Під час обшуку в будинку та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони з доказами його листування з агресором.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та контрабанді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

В Одесі СБУ затримала колишнього бойовика ЛНР.