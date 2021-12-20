На Сумщині горів житловий будинок: господаря доставили до хірургічного відділення

На Сумщині в пожежі постраждала людина. Хазяїн житлового будинку на вулиці Береговій села Карабутове Конотопського району вирішив самостійно загасити вогонь у власному будинку.

Про це повідомив пресцентр ГУ ДСНС України.

Рятувальники отримали дзвінок 26 листопада о 05:00, де місцеві жителі села повідомили, що горить будинок у селі Карабутове Конотопського району.

На виклик за вказаною адресою було направлено чергові відділення пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України в Сумській області, у складі 2 одиниць спецтехніки та 7 осіб особового складу.

Після прибуття на місце пригоди пожежники виявили, що горить житловий будинок і з-під покрівлі виривається полум'я.

Також рятувальники з'ясували, що господар будинку 1967 року народження намагався самостійно загасити вогонь, але зазнав серйозних травм.

Його медична екстрена допомога доправила до хірургічного відділення місцевої центральної лікарні.

Вогонь розростався всередині будинку, і виникла загроза поширенню пожежі на решту господарських споруд.

Щоб забезпечити безперебійну подачу води до автоцистерни для гасіння вогню, рятувальникам довелося вдатися до дозаправки від водонапірної вежі, яка була за 4 км від ділянки загоряння.

Пожежникам вдалося повністю ліквідувати вогонь о 10.18.

Встановлюються причини займання.