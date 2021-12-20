На Сумщині 19 листопада сталася технічна аварія: нафта покрила 210 кв. метрів землі

На Сумщині 19 листопада сталася технічна аварія, нафтопровід «Лутище-Качанівка» пошкоджено.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна екологічна інспекція.

Державна інспекція в п'ятницю отримала оперативне повідомлення, в якому йшлося про те, що на нафтопроводі в Сумській області відбулася розгерметизація каналу «Лутище-Качанівка» (ПК151+00).

Землі, де проходить цей нафтопровід, залиті нафтою площею 210 кв. метрів. Нафтоводною сумішшю забруднені орні поля. Розгерметизація каналу відбувається вже не вперше.

На отримане повідомлення на місце аварійної ділянки було відправлено фахівців державної екологічної інспекції для з'ясування обставин аварії, щоб надалі усунути її причини та наслідки. Також фахівці зроблять точний замір забрудненої ділянки та відбір проб ґрунту для експертизи.

"Тепер комісія НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" здійснює обстеження території навколо нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії", - йдеться у повідомленні.