У Сумах з ножем в руках чоловік пограбував кредитне відділення

10:09 09 серпня Київ, Україна

Озброївшись ножем і одягнувши в на обличчя медичну захисну маску, житель Сумщини прийшов грабувати одне з кредитних відділень Сум.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.



За даними поліції, 8 серпня в Сумське районне управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група і була введена в дію спеціальна поліційна операція.

"Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що в приміщення зайшов невідомий, на якому була захисна маска. Погрожуючи ножем, чоловік наказав заявниці лягти на підлогу і заволодів коштами з каси в розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника вдалося знайти за кілька годин.



Співробітники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.



Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.