У Сумах з ножем в руках чоловік пограбував кредитне відділення

Озброївшись ножем і одягнувши в на обличчя медичну захисну маску, житель Сумщини прийшов грабувати одне з кредитних відділень Сум.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
За даними поліції, 8 серпня в Сумське районне управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група і була введена в дію спеціальна поліційна операція.
За даними поліції, 8 серпня в Сумське районне управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група і була введена в дію спеціальна поліційна операція.
Відзначається, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника вдалося знайти за кілька годин.
Співробітники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.
Співробітники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.
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