У Сумах виявлено звалище небезпечних відходів

Співробітники правоохоронних органів виявили незаконне звалище медичних відходів по вулиці Прикордонній у Сумах.
Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.
Відзначається, що на місце події виїхали правоохоронці з представниками Держекоінспекції та співробітниками Держспоживслужби. Територію обстежили і відібрали зразки медичних відходів.
Відзначається, що на місце події виїхали правоохоронці з представниками Держекоінспекції та співробітниками Держспоживслужби. Територію обстежили і відібрали зразки медичних відходів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК України (Забруднення або псування земель). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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