У Сумах виявлено звалище небезпечних відходів

20:56 11 червня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів виявили незаконне звалище медичних відходів по вулиці Прикордонній у Сумах.

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.



Відзначається, що на місце події виїхали правоохоронці з представниками Держекоінспекції та співробітниками Держспоживслужби. Територію обстежили і відібрали зразки медичних відходів.

"Під час огляду території виявлено вантажний автомобіль МАН з причепом, в якому знаходилися мішки з аналогічними відходами. Транспортний засіб вилучено та поміщено на спеціальний майданчик", - йдеться в повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК України (Забруднення або псування земель). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.