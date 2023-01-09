У Суецькому каналі сіло на мілину судно з українською кукурудзою

Вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тис. тонн кукурудзи з України до Китаю, вранці 9 січня сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі.
Про це повідомляє AP із посиланням на адміністрацію Суецького каналу.
Інцидент стався біля міста Кантара у провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Фірма повідомила, що три канальні буксири намагалися зрушити судно з мілини. Судно вдалося зняти з мілини і воно продовжило рух.
Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило аварію. Частина Єгипту, включаючи його північні провінції, у неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди.
Спільний координаційний центр зазначив, що суховантажне судно Glory, що має довжину 225 метрів, перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю. Судно було проінспектоване Спільним координаційним центром біля Стамбула 3 січня. До складу центру входять співробітники росії, Туреччини, України та ООН.
Про це повідомляє AP із посиланням на адміністрацію Суецького каналу.
Інцидент стався біля міста Кантара у провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Фірма повідомила, що три канальні буксири намагалися зрушити судно з мілини. Судно вдалося зняти з мілини і воно продовжило рух.
Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило аварію. Частина Єгипту, включаючи його північні провінції, у неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди.
Спільний координаційний центр зазначив, що суховантажне судно Glory, що має довжину 225 метрів, перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю. Судно було проінспектоване Спільним координаційним центром біля Стамбула 3 січня. До складу центру входять співробітники росії, Туреччини, України та ООН.
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