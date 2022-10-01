У суботу 1 жовтня були знову обстріляні Одеса та Миколаїв

Сирени повітряної тривоги почали лунати в багатьох областях України вночі 1 жовтня, трохи після 4 ранку.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Пошкоджено будинки, проте люди не постраждали. Про це повідомляє речник місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук на своєму Telegram-каналі.
Чиновник припустив, що загарбники застосували Іскандер.
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв та потрапили до житлового будинку. Про це у суботу, 1 жовтня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Подробиці удару поки що не розголошуються.
Нагадаємо, вранці 30 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапила цивільна гуманітарна автоколона на виїзді з міста у районі авторинку. За останніми даними, в результаті атаки загинули 30 людей, понад 80 поранено.
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