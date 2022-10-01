У суботу 1 жовтня були знову обстріляні Одеса та Миколаїв

Сирени повітряної тривоги почали лунати в багатьох областях України вночі 1 жовтня, трохи після 4 ранку.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Пошкоджено будинки, проте люди не постраждали. Про це повідомляє речник місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук на своєму Telegram-каналі.

Чиновник припустив, що загарбники застосували Іскандер.

"Двома ракетами потрапили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Без постраждалих", – розповів він.

Росіяни вночі обстріляли Миколаїв та потрапили до житлового будинку. Про це у суботу, 1 жовтня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Влучення в житловий будинок. На місце виїхали усі служби", - повідомив він.

Подробиці удару поки що не розголошуються.

Нагадаємо, вранці 30 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапила цивільна гуманітарна автоколона на виїзді з міста у районі авторинку. За останніми даними, в результаті атаки загинули 30 людей, понад 80 поранено.