У столиці за кермом тролейбуса помер водій

Водій столичного тролейбуса помер за кермом. Медики більше ніж пів години боролися за його життя, але чоловіка врятувати так і не вдалося.
Про це в Facebook повідомляє Київська служба порятунку КАРС.
Рятувальник викликав службу 103 і покликав на допомогу колег зі служби КАРС, чий підрозділ знаходиться поруч. Рятувальники почали реанімаційні дії, які тривали до приїзду бригади швидкої допомоги.
Понад пів години медики боролися за життя водія. Але, на жаль, врятувати його не вдалося, водій помер.
Понад пів години медики боролися за життя водія. Але, на жаль, врятувати його не вдалося, водій помер.
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