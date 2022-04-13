У столиці за кермом тролейбуса помер водій

Водій столичного тролейбуса помер за кермом. Медики більше ніж пів години боролися за його життя, але чоловіка врятувати так і не вдалося.

Про це в Facebook повідомляє Київська служба порятунку КАРС.

"Сьогодні близько 8.30 години ранку, йдучи на роботу, працівник КАРС Київська служба порятунку зауважив, як на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької, що в Подільському районі Києва, несподівано зупинився тролейбус. Як виявилося, водієві під час руху стало погано", - йдеться в повідомленні.

Рятувальник викликав службу 103 і покликав на допомогу колег зі служби КАРС, чий підрозділ знаходиться поруч. Рятувальники почали реанімаційні дії, які тривали до приїзду бригади швидкої допомоги.



Понад пів години медики боролися за життя водія. Але, на жаль, врятувати його не вдалося, водій помер.