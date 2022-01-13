У столиці протягом 10 хвилин повністю вигорів пасажирський автобус

Сьогодні близько другої години дня в столиці під час проходження по звичному маршруту, загорівся автобус. Під час загоряння в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири, за даними очевидців, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Київ-Оперативний.
Очевидці повідомляють, що автобус до прибуття рятувальників ДСНС люди намагалися загасити самотужки. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, загоряння виникло через неполадки в моторному відсіку.
У ДСНС повідомили, що о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.
У ДСНС повідомили, що о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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