У столиці протягом 10 хвилин повністю вигорів пасажирський автобус

15:17 29 квітень Київ, Україна

Сьогодні близько другої години дня в столиці під час проходження по звичному маршруту, загорівся автобус. Під час загоряння в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири, за даними очевидців, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Київ-Оперативний.

"У Києві вщент згорів автобус: пожежа громадського транспорту маршруту 102 в столиці на проспекті Правди. Рятувальники прибули протягом 10 хвилин, проте автобус повністю вигорів", - йдеться в повідомленні.

Очевидці повідомляють, що автобус до прибуття рятувальників ДСНС люди намагалися загасити самотужки. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, загоряння виникло через неполадки в моторному відсіку.



У ДСНС повідомили, що о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.