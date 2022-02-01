У столиці п'яний водій перекинув 40-тонний бетоновоз

12:08 12 травень Київ, Україна

Сьогодні на столичному проспекті Леся Курбаса з вини дуже п'яного водія перекинувся 40-тонний бетоновоз.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням.

"40 тонн бетоновоз і 1.44 проміле: в Києві на Курбаса перекинувся дуже п'яний водій вантажівки міксера", - йдеться в одному з повідомлень.

Повідомляється, що в результаті ДТП рух транспорту ускладнено. На місці працюють рятувальники ДСНС і поліціянти.