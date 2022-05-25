У столиці сталася масштабна пожежа на території складського приміщення

20:17 22 грудня Київ, Україна

У Святошинському районі Києва на території складського приміщення сталася пожежа, в результаті якої обвалилася частина покрівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 грудня о 15:42 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в місті Київ надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святошинській, 32, у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. Пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв. м. Під час гасіння пожежі сталося часткове обвалення покрівлі. О 16:32 пожежу локалізовано на площі 1500 кв. м. О 17:30 пожежа була ліквідована. З одного з приміщень пожежниками було винесено 3 кисневі балони", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в місті Київ.