У столиці через пляшку із запальною сумішшю горів тролейбус

27-річний житель столиці кинув у вікно тролейбуса пляшку із запальною сумішшю. Пляшка, розбивши вікно, загорілася, вогонь перекинувся далі на салон тролейбуса. В результаті інциденту постраждала одна пасажирка.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно з дільничними, які несли службу неподалік.
Зловмисник - місцевий житель, 1993 року народження. Зараз з ним спілкуються правоохоронці.
Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.
Зловмисник - місцевий житель, 1993 року народження. Зараз з ним спілкуються правоохоронці.
Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.
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