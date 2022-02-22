У столиці через пляшку із запальною сумішшю горів тролейбус

13:59 26 травень Київ, Україна

27-річний житель столиці кинув у вікно тролейбуса пляшку із запальною сумішшю. Пляшка, розбивши вікно, загорілася, вогонь перекинувся далі на салон тролейбуса. В результаті інциденту постраждала одна пасажирка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У поліцію Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною в тролейбус, в результаті чого розбилося скло і сталося загоряння в салоні. Крім того, в результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно з дільничними, які несли службу неподалік.



Зловмисник - місцевий житель, 1993 року народження. Зараз з ним спілкуються правоохоронці.



Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.