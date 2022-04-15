У столиці горять склади з продуктами: пожежу гасять з восьмої ранку. ФОТО

09:18 19 липня Київ, Україна

Сьогодні близько восьмої ранку оперативна служба ДСНС отримала сигнал про загоряння складських приміщень по вул. Пироговський шлях, 154, яка знаходиться в Голосіївському районі Києва.



Про це повідомляє служба ДСНС.



У столиці горить одноповерхове складське приміщення по вул. Пироговський шлях, 154. На цей момент рятувальники намагаються загасити пожежу. Сталося часткове обвалення будівлі. Дим від пожежі видно за сотні метрів.



У ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло о 7:38. Як виявилося, горить 1-поверхова складська будівля з продуктами, на площі 600 кв. м. Зараз йде локалізація пожежі. На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Київ.



Причина виникнення пожежі встановлюється.