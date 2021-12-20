У Старому Криму після обшуку затримано активіста Нарімана Аметова

14:33 17 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 17 грудня, у Старому Криму силовики окупаційної влади провели обшук та затримали кримського татарина Нарімана Аметова.

Згідно з наявною інформацією від родичів, слідчі дії почалися о 5:55 ранку, о 6:30 ранку Нарімана вивели через заднє подвір'я, а обшук уже тривав без нього у присутності його дружини.
 
Активісти повідомили, що під час обшуку було вилучено всі мобільні телефони та приставку для ТБ. Протоколи обшуку сім'ї не залишили.
Нариман Аметов
Як повідомила дружина Нарімана Ельмаз Аметова, у постанові на обшук, зачитаній силовиками, йшлося про нібито причетність її чоловіка до вибуху на газопроводі в Перевальному.
У цій справі російська влада затримала, зокрема, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова та Асана Ахтемова.

Активісти, які проживають з ним в одному місті, розповіли, що 33-річний Наріман був активним учасником у громадських ініціативах та онлайн-флешмобах, а також відвідував судові засідання з політично мотивованих кримінальних справ у Криму та Ростові-на-Дону.

Офіційних коментарів окупаційної влади поки що немає.