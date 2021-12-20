У Старому Криму після обшуку затримано активіста Нарімана Аметова

14:33 17 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 17 грудня, у Старому Криму силовики окупаційної влади провели обшук та затримали кримського татарина Нарімана Аметова.



Згідно з наявною інформацією від родичів, слідчі дії почалися о 5:55 ранку, о 6:30 ранку Нарімана вивели через заднє подвір'я, а обшук уже тривав без нього у присутності його дружини.

Активісти повідомили, що під час обшуку було вилучено всі мобільні телефони та приставку для ТБ. Протоколи обшуку сім'ї не залишили.

Як повідомила дружина Нарімана Ельмаз Аметова, у постанові на обшук, зачитаній силовиками, йшлося про нібито причетність її чоловіка до вибуху на газопроводі в Перевальному.

У цій справі російська влада затримала, зокрема, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова та Асана Ахтемова.



Активісти, які проживають з ним в одному місті, розповіли, що 33-річний Наріман був активним учасником у громадських ініціативах та онлайн-флешмобах, а також відвідував судові засідання з політично мотивованих кримінальних справ у Криму та Ростові-на-Дону.



Офіційних коментарів окупаційної влади поки що немає.