У США звинувачують подружжя у відмиванні біткоїнів, викрадених внаслідок хакерського злому біржі Bitfinex

Міністерство юстиції США повідомило про арешт подружньої пари, яка намагалася "відмити" 4,5 млрд доларів через біткоїни.
34-річний Ілля Датч Ліхтенштейн та його 31-річна дружина Гедер Морган були заарештовані у вівторок у Нью-Йорку. Їм висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей та заподіяння збитків уряду Сполучених Штатів внаслідок шахрайських дій.
Прокурори кажуть, що підозрюване подружжя використало незаконні доходи на різноманітні речі - від золота до NFT та "звичайних подарункових карток" до американських супермаркетів.
Уряд також вилучив 3,6 мільярда доларів у викраденій криптовалюті, що безпосередньо пов'язують із віртуальним зломом сервісу обміну криптовалют Bitfinex у 2016 році. Це один із найбільших зломів в історії, тоді злочинці викрали 20% від усієї вартості біткоїну. На момент скоєння злочину вартість викрадених коштів оцінювалася в 71 млн доларів у біткойнах, однак, з урахуванням зростання вартості криптовалюти, зараз обсяг вкрадених біткоїнів оцінюється у більш ніж 4,5 млрд доларів.
Як зазначила заступниця міністра фінансів США Ліза Монако, це найбільше в історії вилучення фінансів американським урядом. Вона додала, що це показує, що криптовалюти – це не "безпечний притулок для злочинців".
34-річний Ілля Датч Ліхтенштейн та його 31-річна дружина Гедер Морган були заарештовані у вівторок у Нью-Йорку. Їм висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей та заподіяння збитків уряду Сполучених Штатів внаслідок шахрайських дій.
Прокурори кажуть, що підозрюване подружжя використало незаконні доходи на різноманітні речі - від золота до NFT та "звичайних подарункових карток" до американських супермаркетів.
Уряд також вилучив 3,6 мільярда доларів у викраденій криптовалюті, що безпосередньо пов'язують із віртуальним зломом сервісу обміну криптовалют Bitfinex у 2016 році. Це один із найбільших зломів в історії, тоді злочинці викрали 20% від усієї вартості біткоїну. На момент скоєння злочину вартість викрадених коштів оцінювалася в 71 млн доларів у біткойнах, однак, з урахуванням зростання вартості криптовалюти, зараз обсяг вкрадених біткоїнів оцінюється у більш ніж 4,5 млрд доларів.
Як зазначила заступниця міністра фінансів США Ліза Монако, це найбільше в історії вилучення фінансів американським урядом. Вона додала, що це показує, що криптовалюти – це не "безпечний притулок для злочинців".
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