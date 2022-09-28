У США виявлені останки пасажирів та уламки літака C-124 Globemaster

Як пише AP, американським військовим вдалося виявити фрагменти останків жертв авіакатастрофи, яка сталася на Алясці в 1952 році.

В рамках розкопок також були виявлені речі пасажирів: фігурка Будди, льотний костюм, кілька трехцентових поштових марок, а також зім'ятий графік мес в церкві Святого Патрика у Вашингтоні.

Військовий літак C-124 Globemaster, що летів зі штату Вашингтон на Аляску, врізався в гору Геннетт недалеко від міста Анкоріджа 22 листопада. Загинув 41 пасажир і 11 членів екіпажу.

Відразу після авіакатастрофи витягти останки загиблих не вдалося, пізніше літак сповз до підніжжя гори, де в кінцевому рахунку вріс в льодовик Колоні.

Пошуки останків і уламків літаків почалися тільки в 2012 році після того, як військово-навчальна місія виявила на льодовику жовтий рятувальний пліт. До теперішнього часу вдалося ідентифікувати останки 43 загиблих.

Раніше повідомлялося, що житель американського міста Сент-Луїс Меріленд-Хайтс Деніел Шедд відправив свою матір Селфі, а через кілька хвилин розбився в авіакатастрофі.

39-річний Шедд разом зі своїми трьома університетськими друзями зібралися політати на чотиримісному одномоторному літаку. Пілотом був один з них.

Шедд перед зльотом зробив груповий знімок і відправив його матері. На фото четверо чоловіків, посміхаючись, позують на камеру. Буквально через п'ять хвилин повітряне судно розбилося.

Що стало причиною авіакатастрофи, не повідомляється. Розслідування у справі триває.