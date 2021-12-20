У США потужний торнадо зруйнував склад Amazon

11:48 11 грудень Київ, Україна

Про руйнівну силу таких вихрових ураганів як торнадо відомо дуже багато. Учора синоптичні служби США попередили про потужний торнадо, що насувається на низку округів у штатах Арканзас, Кентуккі та Іллінойс. І все-таки наслідки руйнівної сили стихії вражають своїми масштабами.

Так, у штаті Іллінойс було значно зруйновано складське приміщення компанії Amazon у місті Едвардсвіл. За повідомленням телеканалу Fox News, сьогодні, 11 грудня, під завалами можуть залишатися від 50 до 100 людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Велику трагедію торнадо приніс у Монетт (штат Арканзас). Там було зруйновано будинок для людей похилого віку, де загинули не менше двох людей і близько 20-и перебувають під руїнами. П'ятеро людей, які змогли самостійно вибратися з-під уламків будівлі, госпіталізовано із травмами.

Нагадаємо, як вирував цього тижня шторм Барра. У Великобританії та Ірландії було закрито школи, майже 50 тисяч населення було позбавлено електропостачання.

Потім, вже в Іспанії, через шторм розлилися річки і затопили два регіони на півночі країни. Під зсувом ґрунту загинула одна людина.