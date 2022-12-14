У США 5 росіян звинуватили в організації контрабанди електроніки для росії

11:13 14 грудня Київ, Україна





Про це 13 грудня повідомила пресслужба Міністерства юстиції країни.



Загалом групі осіб із семи осіб пред'явлено звинувачення за 16 пунктами, включаючи шахрайство, злочинну змову, контрабанду, відмивання грошей та порушення санкцій. Кожному з них може загрожувати до 30 років ув'язнення.



Згідно з обвинувальним висновком, підсудні незаконно закуповували та експортували електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані при розробці ядерної та гіперзвукової зброї. Влада Штатів пред'явила п'ятьом громадянам росії та двом громадянам США звинувачення в організації контрабанди електронних компонентів для російської оборонної промисловості та боєприпасів в обхід санкцій.Про це 13 грудня повідомила пресслужба Міністерства юстиції країни.Загалом групі осіб із семи осіб пред'явлено звинувачення за 16 пунктами, включаючи шахрайство, злочинну змову, контрабанду, відмивання грошей та порушення санкцій. Кожному з них може загрожувати до 30 років ув'язнення.Згідно з обвинувальним висновком, підсудні незаконно закуповували та експортували електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані при розробці ядерної та гіперзвукової зброї.

"Відповідачі організували складну мережу закупівель, яка дозволила незаконно отримати секретні американські технології для сприяння російській військовій машині", - заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс.

В обвинувальному списку - громадяни США Олексій Брайман та Вадим Єрмоленко, росіяни Євген Грінін, Олексій Іполітов, Борис Лівшиць, Світлана Скворцова та Вадим Конощенок.



При цьому Конощенка підозрюють у тому, що він офіцер ФСБ. За даними відомства, чоловік відправляв контрабандою товари американського походження з Естонії до росії, зокрема, електроніку подвійного призначення та військові боєприпаси, що підлягають експортному контролю.



Естонська влада заарештувала його на запит США і збирається екстрадувати.



Як уточнили в Мін'юсті США, обвинувачені вели свою діяльність на користь московських компаній Сернія Інжиніринг та Сертал. Ці фірми, як вважає Вашингтон, "під керівництвом російських спецслужб закуповують передову електроніку та складне випробувальне обладнання для російського військово-промислового комплексу та науково-дослідного сектору".



Один із обвинувачених резидентів США вже заарештований, інший сам здався владі.