У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають близько 400 тисяч осіб

14:01 16 серпня Київ, Україна

Наразі йде коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. У разі аварії на АЕС із Запорізької та Дніпропетровської областей необхідно буде евакуювати близько 400 тисяч людей.



Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ситуація небезпечна і не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це понад 200 тисяч у нашій області та 200 тисяч у Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівку, Дніпрорудне та інші”, – сказав він.

Старух зазначив, що проблема полягає в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже складно, тому що частину території захоплено.



Глава області сказав, що створено відповідні управлінські структури, зараз відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.



Щодо радіаційного стану на АЕС, то він стабільний. Показники не перевищують норми. Але все може змінитися будь-якої миті через небезпечну діяльність росіян.