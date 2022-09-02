У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають близько 400 тисяч осіб

Наразі йде коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. У разі аварії на АЕС із Запорізької та Дніпропетровської областей необхідно буде евакуювати близько 400 тисяч людей.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Старух зазначив, що проблема полягає в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже складно, тому що частину території захоплено.
Глава області сказав, що створено відповідні управлінські структури, зараз відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.
Щодо радіаційного стану на АЕС, то він стабільний. Показники не перевищують норми. Але все може змінитися будь-якої миті через небезпечну діяльність росіян.
Глава області сказав, що створено відповідні управлінські структури, зараз відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.
Щодо радіаційного стану на АЕС, то він стабільний. Показники не перевищують норми. Але все може змінитися будь-якої миті через небезпечну діяльність росіян.
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