У Слов'янську окупанти обстріляли базу Червоного Хреста

10:14 30 серпня Київ, Україна

У Слов'янську Донецької області із ствольної артилерії російські військові обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста.



Про це заявив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов.



Усього по базі росіяни випустили чотири снаряди. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі.

Волонтери не постраждали. У зруйнованій будівлі розміщувався евакуаційний загін, який з 18 квітня евакуював поранених, хворих та маломобільні групи населення.

Представники Товариства Червоного Хреста України доставляли місцевому населенню продуктові та гігієнічні набори, тарпаулін та поліетилен для ремонту будинків, ковдри, медикаменти та питну воду.



Як зазначає Логгінов, це місце на всіх картах відзначено як резиденція Червоного Хреста, тому російське командування про це знало. Ні на базі, ні по сусідству не було жодних військових об'єктів. Сьогодні волонтери на вцілілій техніці продовжать евакуацію цивільного населення.