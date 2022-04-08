У Слов'янську та Краматорську через обстріл шляхопроводу заблоковано три евакуаційні поїзди

20:12 07 квітня Київ, Україна

Російські військові завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця). Тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.



Про це у Телеграмі повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.



"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ та "Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман , а також дороге життя для десятків тисяч наших громадян зараз", - написав Камишин.



Він додав, що зараз очікують закінчення обстрілу для прояснення ситуації, а пасажирів заблокованих поїздів поки що розмішують на вокзалі.