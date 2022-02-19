У сирійській столиці підірвали військовий автобус, 1 особа загинула

Бомба, прикріплена до автобуса із сирійськими військами в Дамаску, вибухнула у вівторок вранці, вбивши одного солдата та поранивши 11, повідомило державне телебачення.
Згідно з повідомленням, вибух стався у годину пік недалеко від столичної площі Омейядів. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.
У жовтні в Дамаску вибухнули дві бомби, прикріплені до автобуса із сирійськими військами, внаслідок чого загинуло 14 людей. Це був один із найбільш смертоносних вибухів у столиці за останні роки. У той час відповідальність за напад взяло на себе маловідоме угруповання, яке називає себе «Бригади Касіун».
Останніми роками теракти в Дамаску були рідкістю. Один із останніх великих вибухів стався у 2017 році, коли терористи-смертники підірвали будівлю суду та ресторан, внаслідок чого загинуло близько 60 людей. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава».
Екстремістська організація не володіє територією в Сирії з 2019 року, але продовжує становити загрозу у вигляді сплячих осередків, які переважно ховаються у великій сирійській пустелі.
Бойовики ІД атакували сирійські війська в центральній та східній Сирії. Екстремістське угруповання також робило напади на підтримуваних США курдських бойовиків на північному сході, включаючи рейд на в'язницю наприкінці січня, що призвело до 10-денних боїв у місті Ель-Хасаке. Внаслідок зіткнення загинуло близько 500 людей.
В іншому місці сирійська група цивільної оборони опозиції, також відома як «Білі каски», заявила, що трьох мирних жителів було вбито і ще семеро поранено, в тому числі дитину, внаслідок ракетного обстрілу міста Азаз на півночі країни, яке утримували бойовики опозиції.
У заяві йдеться про те, що неясно, чи була атака здійснена з районів, контрольованих очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами або сирійськими урядовими військами.
Конфлікт у Сирії розпочався у березні 2011 року, внаслідок якого загинуло майже пів мільйона людей, половину довоєнного населення країни, що становила 23 мільйони людей, було переміщено, а значну частину країни було зруйновано.
Згідно з повідомленням, вибух стався у годину пік недалеко від столичної площі Омейядів. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.
У жовтні в Дамаску вибухнули дві бомби, прикріплені до автобуса із сирійськими військами, внаслідок чого загинуло 14 людей. Це був один із найбільш смертоносних вибухів у столиці за останні роки. У той час відповідальність за напад взяло на себе маловідоме угруповання, яке називає себе «Бригади Касіун».
Останніми роками теракти в Дамаску були рідкістю. Один із останніх великих вибухів стався у 2017 році, коли терористи-смертники підірвали будівлю суду та ресторан, внаслідок чого загинуло близько 60 людей. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава».
Екстремістська організація не володіє територією в Сирії з 2019 року, але продовжує становити загрозу у вигляді сплячих осередків, які переважно ховаються у великій сирійській пустелі.
Бойовики ІД атакували сирійські війська в центральній та східній Сирії. Екстремістське угруповання також робило напади на підтримуваних США курдських бойовиків на північному сході, включаючи рейд на в'язницю наприкінці січня, що призвело до 10-денних боїв у місті Ель-Хасаке. Внаслідок зіткнення загинуло близько 500 людей.
В іншому місці сирійська група цивільної оборони опозиції, також відома як «Білі каски», заявила, що трьох мирних жителів було вбито і ще семеро поранено, в тому числі дитину, внаслідок ракетного обстрілу міста Азаз на півночі країни, яке утримували бойовики опозиції.
У заяві йдеться про те, що неясно, чи була атака здійснена з районів, контрольованих очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами або сирійськими урядовими військами.
Конфлікт у Сирії розпочався у березні 2011 року, внаслідок якого загинуло майже пів мільйона людей, половину довоєнного населення країни, що становила 23 мільйони людей, було переміщено, а значну частину країни було зруйновано.
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