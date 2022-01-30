У штаті Луїзіана готуються до наближення шторму Саллі

11:30 13 вересень Київ, Україна

В черговий раз штат Луїзіана піддається руйнівній силі урагану. Не пройшов місяць після попереднього урагану, як на штат насувається новий шторм Саллі. У зв'язку з цим, губернатор штату Джон Бел Едвардс оголосив про введення режиму надзвичайного стану. Про це він заявив в Twitter в неділю, 13 вересня.

Як прогнозують синоптики, шторм посилиться до урагану, який може торкнутися Луїзіани вже в понеділок вранці.

Нагадаємо, що раніше в Луїзіані ураган спричинив пожежу на хімзаводі. На хімічному заводі через ураган Лаура на південному заході Луїзіани стався витік хлору та виникла пожежа.

Також повідомлялося, що кількість жертв минулого шторму Лаура досягла шести осіб. Ураган Лаура, що вдарив по території США, може стати найбільш руйнівним за останні кілька років - йому було присвоєно четверту категорію потужності, оскільки швидкість вітру досягала 240 км/г.