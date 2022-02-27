У штабі ООС повідомили про 10 порушень режиму тиші з боку РФ

09:00 01 червень Київ, Україна

За минулу добу російські окупанти 10 разів порушили режим тиші - це обстріли українських позицій, дистанційне мінування і проліт російського безпілотника. Обійшлося без жертв.

Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.



Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру і гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми - з мінометів 82-мм калібру.



У районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів по позиціях наших воїнів.



Неподалік від Авдіївки противник застосував в напрямку позицій українських захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази - ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.



В районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.



Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці зробили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.



Крім того, в напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ.



"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - сказано в повідомленні.



Як відзначили в штабі, використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ООС.