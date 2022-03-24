У штабі ООС повідомили про 12 обстрілів і загибель одного українського бійця

08:55 26 червня Київ, Україна

25 червня під Пісками від отриманих численних поранень помер боєць ЗСУ. Всього за минулу добу зафіксовано 12 порушень припинення вогню з боку Росії.
 
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС 26 червня.

В районі Водяного на Приазов'ї позиції Об'єднаних сил були тричі обстріляні з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 по українських військових вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В сторону Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Біля Майорська по українських позиціях вели вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти безпілотників типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски по позиціях військовослужбовців двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відповідали на обстріли, підкреслили в штабі ООС.