У штабі ООС повідомили про 12 обстрілів і загибель одного українського бійця

08:55 26 червня Київ, Україна

25 червня під Пісками від отриманих численних поранень помер боєць ЗСУ. Всього за минулу добу зафіксовано 12 порушень припинення вогню з боку Росії.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС 26 червня.



В районі Водяного на Приазов'ї позиції Об'єднаних сил були тричі обстріляні з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Неподалік Золотого-4 по українських військових вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



"В сторону Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів", - йдеться в повідомленні.



Біля Майорська по українських позиціях вели вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти безпілотників типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.



Станом на 7:00 ранку 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.



Поблизу населеного пункту Піски по позиціях військовослужбовців двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.



"В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.



Українські військові відповідали на обстріли, підкреслили в штабі ООС.