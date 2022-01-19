У школі Рівненської області отруїлося 68 дітей

Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях в Ясногорській загальноосвітній школі в поліцію надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
Повідомляється, що за даним фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Також працівники Держпотребслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.
Також працівники Держпотребслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.
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