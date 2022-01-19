У школі Рівненської області отруїлося 68 дітей

21:01 04 вересень Київ, Україна

Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях в Ясногорській загальноосвітній школі в поліцію надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

"Поліціянти встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять з них звернулося до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту та блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили. За попередньою інформацією отруєння могли викликати їжа в їдальні або вода, що постачається централізовано в навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).



Також працівники Держпотребслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.