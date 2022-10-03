09:40 03 жовтня Київ, Україна

У маріупольських школах закликали вчителів розповідати дітям, що Маріуполь нібито "завжди був" російським містом.



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував повний текст "рекомендацій" для вчителів у своєму Telegram-каналі.

"...У всіх школах зобов'язали вчителів провести класну годину «розмови про важливе». Дітям різного віку повинні розповісти, що Маріуполь "завжди був росією", - розповів мер.



Вчителі мають стверджувати, що референдум про незалежність України 1991 року був "незаконним", хоч його й визнали у всьому світі. Тоді як недавній «референдум» насправді «законний» і лише «проклятий Захід не визнає» його.